У томатов обнаружили механизм «омоложения», схожий с человеческим

Международная группа исследователей выяснила, что созревание томатов регулируется тем же механизмом, который отвечает за продолжительность жизни и здоровье у людей и животных. Работа опубликована в журнале New Phytologist (NP) .

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Речь идет об аутофагии — процессе клеточной переработки, который наблюдается у всех живых организмов, кроме бактерий. Это естественный, регулируемый механизм клетки, который разбирает ненужные или дисфункциональные компоненты.

Ученые показали, что аутофагия влияет на созревание томатов, управляя выработкой этилена — основного гормона, регулирующего созревание фруктов, включая яблоки, бананы, манго, авокадо и сами томаты.

Авторы работы создали генетически модифицированные растения, в которых можно было временно подавлять аутофагию в неспелых плодах. В таких плодах выработка этилена и, как следствие, процесс созревания начинались раньше, чем в контрольной группе. Это означает, что, как и у животных, аутофагия замедляет старение и у плодов.

«По оценкам, около 40% мирового урожая теряется или выбрасывается, что имеет серьезные финансовые, питательные и экологические последствия», — отметил ведущий автор исследования Симон Михаэли из Института Вулканов. — «Понимание механизмов, управляющих созреванием, может помочь нам снизить потери продуктов — от фермеров до наших кухонь».

Следующим этапом ученые назвали выяснение того, как именно аутофагия запускает синтез этилена на молекулярном уровне.