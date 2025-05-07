Израильскую компанию обязали выплатить WhatsApp $167 млн

Суд присяжных постановил, что израильская компания NSO Group, разработчик шпионского программного обеспечения Pegasus, должна выплатить Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms штраф в размере $167 млн. Это решение знаменует крупную победу для Meta по итогам многолетней судебной тяжбы, связанной с использованием мессенджера WhatsApp для распространения вредоносного ПО NSO. Об этом сообщает TechCrunch.

Meta подала иск против NSO Group в 2019 году, утверждая, что принадлежащий ей мессенджер WhatsApp был использован для распространения вредоноса Pegasus. Согласно заявлению, в результате «очень сложной кибератаки» вредоносное ПО распространялось через видеозвонки, даже если они оставались без ответа. Жертвами этой кампании стали более 1400 человек в 20 странах, включая журналистов и правозащитников. Ранее, в прошлом году, судья уже признал израильскую компанию нарушившей действующее в США законодательство.

Размер компенсации и штрафа, подлежащих выплате Meta, определял суд присяжных в течение недели. В итоге присяжные присудили Meta $444 719 в качестве компенсации ущерба, а также $167 254 000 в качестве штрафа. Комментируя вердикт, вице-президент WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг назвал его важнейшим сдерживающим фактором для индустрии вредоносного ПО, направленным против незаконных действий, затрагивающих американские компании, а также конфиденциальность и безопасность пользователей.

NSO Group позиционирует себя как компания, специализирующаяся на «киберразведке». В ходе судебного процесса представители компании заявляли, что использование Pegasus на смартфонах с американскими телефонными номерами невозможно. Адвокаты разработчика также утверждали, что Pegasus никак не навредил WhatsApp, но не смогли убедить в этом присяжных. После вынесения вердикта представитель NSO Group заявил, что это лишь один шаг в длительном судебном процессе, и компания намерена продолжить дальнейшие разбирательства или подать апелляцию. В NSO Group также выразили уверенность, что их технология играет важную роль в предотвращении серьёзных преступлений и терроризма, ответственно применяясь уполномоченными государственными органами. По мнению компании, эта точка зрения, подтверждённая реальными доказательствами и операциями, спасшими множество жизней, включая американцев, была исключена из рассмотрения присяжными.

Со своей стороны, Карл Вуг признал, что Meta предстоит долгий путь для взыскания присуждённой суммы. Он также подтвердил намерение добиваться судебного решения, которое запретит NSO использовать WhatsApp для распространения вредоносного ПО в будущем.