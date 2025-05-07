Названы смартфоны, которые получат прошивку HyperOS 2.2

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии фирменной операционной системы HyperOS 2.2, которая сосредоточена на повышении производительности, энергоэффективности и усилении защиты пользовательских данных. Об этом сообщает портал Xiaomi4Mi.

Распространение HyperOS 2.2 будет происходить поэтапно. Первый уже стартовал, а второй намечен на июнь–июль 2025 года. Обновленную прошивку получат смартфоны ключевых линеек бренда, включая флагманские Xiaomi 12 и 12 Pro, 13, 13 Pro, 13 Ultra, складной MIX Fold 3, Redmi K60, K60 Pro и K60 Ultra, разные модели Redmi Note 13, а также недавно представленная линейка Redmi Turbo 3.

Обновление HyperOS 2.2 добавляет в смартфоны переработанное приложение Xiaomi Camera 6 с новым интерфейсом и расширенными возможностями управления съемкой, что сделает гаджет более удобным для пользователей, ориентированных на мобильную фотографию.

HyperOS 2.2 — это последняя промежуточная версия прошивки Xiaomi перед выходом HyperOS 3, которая ожидается в конце года.