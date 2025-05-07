Найдено необычное украшение эпохи неолита

Археологи в федеральной земле Саксония-Анхальт (Германия) обнаружили необычное захоронение эпохи позднего неолита — в могиле женщины лежало почти 100 зубов собак, вероятно, использовавшихся как головное или шейное украшение. Об этом сообщает Государственное управление по охране памятников и археологии Саксонии-Анхальт.

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Раскопки велись в рамках подготовки к строительству трубопровода между городами Гляйна и Мюхельн. На участке нашли три поселения, не связанных между собой, и следы неолитических курганов. Наиболее интересным оказалось захоронение, относящееся к культуре шнуровой керамики (около 2500–2000 гг. до н. э.).

В могиле археологи обнаружили хорошо сохранившийся скелет женщины и 99 проколотых зубов, предположительно собачьих клыков, сгруппированных вокруг ее черепа. Такое расположение указывает, что они были частью украшения. Несколько зубов покрылись позеленением, что говорит о возможном присутствии бронзовых или медных предметов, которые позже разложились.

«Это необычное и редкое захоронение, демонстрирующее символическое или декоративное использование животных зубов», — отмечают исследователи.

Подобные находки ранее были сделаны в Карсдорфе (Бургенландкрайс), где в 2005 году также обнаружили захоронение с собачьими зубами, использованными как часть украшений. Оба погребения относятся к одной археологической культуре.