Палеонтологи сделали новое открытие о птерозаврах

Палеонтологи из Великобритании провели исследование, в котором впервые убедительно сопоставили окаменевшие следы с конкретными типами птерозавров, оставившими их. Используя 3D-моделирование, детальный анализ и сравнение со скелетами этих животных, команда определила, что как минимум три различных типа следов соответствуют отдельным группам. Данное открытие подтвердило, что птерозавры претерпели серьезные экологические изменения в середине эпохи динозавров, и несколько их групп хорошо адаптировались к передвижению по земле около 160 млн лет назад. Статья была опубликована в журнале Current Biology.

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Птерозавры — впечатляющие летающие рептилии мезозойской эры, которые часто представляются парящими в небе над динозаврами. Однако новое исследование показывает, что некоторые из этих древних существ чувствовали себя на земле не менее уверенно, чем в воздухе. При этом их следы до сих пор изучали очень мало. Палеонтологи проанализировали три типа окаменелых отпечатков, оставленных конечностями птерозавров. Их датировали серединой юрского периода — около 160 млн лет назад.

Это время совпадает с изменениями в морфологии птерозавров и их адаптацией к наземной жизни. Окаменевшие отпечатки находили как в прибрежных, так и во внутренних континентальных районах, что позволяет предположить о постоянном пребывании на суше. Следы отличались по форме, глубине и характеру движения, что дало представление о том, как ходили птерозавры. Отпечатки, обнаруженные в большом количестве, были четко выражены и располагались систематично — все это указывает на то, что животные проводили на суше длительное время и хорошо освоили ее, а не приземлились туда случайно.

Чтобы установить, кто именно оставил эти следы, исследователи использовали 3D-моделирование и сравнение с найденными поблизости скелетами. Это позволило сопоставить следы с конкретными видами птерозавров впервые с момента первых находок 88 лет назад. Так, птерозавры из группы Neoazhdarchia (включая кецалькоатля) имели длинные ноги, идеально подходящие для наземного передвижения. Ктенохазматоиды обитали в прибрежных зонах, ходили по отмелям и питались мелкой добычей, а дзунгариптериды отличались мощными челюстями, предназначенными для дробления раковин.

Исследование продолжается, и новые находки следов и скелетов птерозавров продолжают раскрывать неизвестные страницы их эволюции и образа жизни. Благодаря современным методам анализа и междисциплинарному подходу ученые смогли сделать важный шаг вперед в понимании того, как эти существа не только господствовали в небе, но и на земле.