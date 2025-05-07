Установлен автор текста на свитке, обгоревшем при извержении Везувия

Обугленный свиток, обнаруженный в римской вилле, погребенной под пеплом во время извержения Везувия почти 2000 лет назад, был идентифицирован как произведение древнегреческого философа. Об открытии рассказала The Guardian.

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Исследователи обнаружили название и автора на свитке из Геркуланума после рентгеновского сканирования обугленного папируса и обработки данных на компьютере. По сути, хрупкий документ виртуально развернули — и впервые таким образом получили столь важные детали.

Как и предполагалось ранее, свиток содержит часть многотомного труда «О пороках», написанного эпикурейским философом Филодемом в I веке до н. э. Этот артефакт — один из трех, хранящихся в библиотеке Бодлиан в Оксфорде.

«Это первый свиток, на котором чернила можно было увидеть прямо на скане. Никто не знал, о чем он. Мы даже не были уверены, что на нем есть текст», — рассказал папиролог Майкл МакОскер из Университетского колледжа Лондона.

Свиток — один из сотен, найденных в библиотеке роскошной римской виллы, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря. Имение было погребено под пеплом и пемзой, когда Геркуланум, расположенный рядом с Неаполем, был уничтожен вместе с Помпеями во время извержения в 79 году н. э.

Раскопки в XVIII веке позволили обнаружить множество древних свитков, большинство из которых хранятся в Национальной библиотеке Неаполя. Однако документы настолько сильно обгорели, что рассыпаются при попытке развернуть их, а чернила на обугленном папирусе невозможно прочесть.

Новое исследование стало возможным благодаря проводящемуся с 2023 года конкурсу Vesuvius Challenge, который предлагает награды за прогресс в чтении свитков с помощью 3D-рентгена. В прошлом году команда студентов, разбирающихся в компьютерных технологиях, разделила главный приз в $700 000 за разработку программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, позволившего прочитать 2000 древнегреческих букв из другого свитка.

Свиток из Бодлианской библиотеки, названный PHerc. 172, был отсканирован в июле прошлого года в Diamond — британском синхротронном центре в Оксфордшире. Необычно, что на рентгеновских снимках видны следы чернил, и исследователи даже прочли древнегреческое слово «отвращение» как минимум дважды в документе.

Дальнейшая работа позволила идентифицировать название и автора текста во внутренних слоях свитка. За это студент Вюрцбургского университета Марсель Рот и Миха Новак из IT-компании из Питтсбурга получили первый приз конкурса $60 000.

Помимо заглавия «О пороках» и имени «Филодем», на свитке обнаружена буква «альфа», возможно, указывающая на то, что это первая часть труда. «О пороках» включает как минимум 10 книг, посвященных таким темам, как высокомерие, жадность, лесть и управление домом.

Предстоит еще множество открытий о содержании свитков. В марте 18 из них были отсканированы в Diamond, а еще 20 будут исследованы на Европейском синхротронном радиационном центре в Гренобле в ближайшие дни.