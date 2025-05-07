Рентген помог установить древнегреческого автора обугленного Везувием свитка

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Обугленный свиток, обнаруженный в римской вилле, погребенной под пеплом во время извержения Везувия почти 2000 лет назад, был идентифицирован как произведение древнегреческого философа. Об открытии рассказала The Guardian.

Установлен автор текста на свитке, обгоревшем при извержении Везувия
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Исследователи обнаружили название и автора на свитке из Геркуланума после рентгеновского сканирования обугленного папируса и обработки данных на компьютере. По сути, хрупкий документ виртуально развернули — и впервые таким образом получили столь важные детали.

Как и предполагалось ранее, свиток содержит часть многотомного труда «О пороках», написанного эпикурейским философом Филодемом в I веке до н. э. Этот артефакт — один из трех, хранящихся в библиотеке Бодлиан в Оксфорде.

«Это первый свиток, на котором чернила можно было увидеть прямо на скане. Никто не знал, о чем он. Мы даже не были уверены, что на нем есть текст», — рассказал папиролог Майкл МакОскер из Университетского колледжа Лондона.

Свиток — один из сотен, найденных в библиотеке роскошной римской виллы, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря. Имение было погребено под пеплом и пемзой, когда Геркуланум, расположенный рядом с Неаполем, был уничтожен вместе с Помпеями во время извержения в 79 году н. э.

Раскопки в XVIII веке позволили обнаружить множество древних свитков, большинство из которых хранятся в Национальной библиотеке Неаполя. Однако документы настолько сильно обгорели, что рассыпаются при попытке развернуть их, а чернила на обугленном папирусе невозможно прочесть.

Новое исследование стало возможным благодаря проводящемуся с 2023 года конкурсу Vesuvius Challenge, который предлагает награды за прогресс в чтении свитков с помощью 3D-рентгена. В прошлом году команда студентов, разбирающихся в компьютерных технологиях, разделила главный приз в $700 000 за разработку программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, позволившего прочитать 2000 древнегреческих букв из другого свитка.

Свиток из Бодлианской библиотеки, названный PHerc. 172, был отсканирован в июле прошлого года в Diamond — британском синхротронном центре в Оксфордшире. Необычно, что на рентгеновских снимках видны следы чернил, и исследователи даже прочли древнегреческое слово «отвращение» как минимум дважды в документе.

Дальнейшая работа позволила идентифицировать название и автора текста во внутренних слоях свитка. За это студент Вюрцбургского университета Марсель Рот и Миха Новак из IT-компании из Питтсбурга получили первый приз конкурса $60 000.

Помимо заглавия «О пороках» и имени «Филодем», на свитке обнаружена буква «альфа», возможно, указывающая на то, что это первая часть труда. «О пороках» включает как минимум 10 книг, посвященных таким темам, как высокомерие, жадность, лесть и управление домом.

Предстоит еще множество открытий о содержании свитков. В марте 18 из них были отсканированы в Diamond, а еще 20 будут исследованы на Европейском синхротронном радиационном центре в Гренобле в ближайшие дни.

«Мы видим буквы во многих новых свитках, но пока не можем преобразовать их в связный текст, — рассказал соучредитель Vesuvius Challenge Брент Силс. — Наша текущая задача — преобразовать огромный объем данных сканирования в организованные секции, которые можно будет виртуально развернуть и улучшить, чтобы следы чернил превратились в читаемый текст». «Темпы работы стремительно растут, — добавил МакОскер. — Весь технологический прогресс в этой области достигнут за последние три-пять лет, а по меркам классиков это невероятно быстро. Все, что мы получаем из библиотеки Геркуланума, — это совершенно новые знания».
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