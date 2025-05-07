Как избавиться от «паразитов» в смартфоне

Смартфоны часто содержат предустановленные приложения, которые могут замедлять работу устройства, расходовать заряд батареи и нарушать конфиденциальность пользователей. Эксперт из РЭУ имени Г. В. Плеханова Марина Холод объяснила, как избавиться от таких ненужных «паразитов», которые чаще всего встречаются на Android-смартфонах.

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Основной проблемой является наличие «мусорных приложений» (bloatware) — предустановленных сервисов, которые не используются, но занимают ресурсы устройства. Это могут быть лишние браузеры, мессенджеры, виджеты погоды и другие системные утилиты. На устройствах Apple также встречаются ненужные стандартные приложения, а кроме того, возможны вирусы или скрытые майнеры.

Для того чтобы избавиться от этих «паразитов», стоит проверить активные процессы, расходующие заряд батареи, через меню настроек. В разделе «приложения» можно удалить или отключить ненужные программы. Также полезно отключить рекламу и персонализацию в Google, заблокировать push-уведомления и очистить кэш.

Дополнительно стоит отключить функции слежки и сбор данных, а также ограничить доступ к местоположению.