Оценена способность ИИ взломать шифр «Энигмы» времен Второй мировой

Эксперты утверждают, что современный искусственный интеллект может взломать шифр "Энигмы" времен Второй мировой войны "в кратчайшие сроки". Код "Энигмы" был дьявольским шифром, для взлома которого Алану Тьюрингу и его коллегам-шифровальщикам потребовались титанические усилия. Однако эксперты говорят, что он бы рухнул перед лицом современных вычислений с применением ИИ.

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В то время как польские специалисты в 1930-х годах взломали ранние версии кода “Энигма” и создали машины для защиты от "Энигмы", последующие усовершенствования системы безопасности, проведенные немцами, привели к тому, что Алану Тьюрингу пришлось разрабатывать новые машины, или "бомбы", чтобы помочь своей команде дешифровальщиков расшифровывать вражеские сообщения. К 1943 году машины могли расшифровывать по два сообщения в минуту.

Тем не менее, несмотря на то, что борьба за разгадку кода "Энигма" стала знаменитой, поскольку ей на Западе приписывают сокращение второй мировой войны на два года и появление различных голливудских фильмов на жту тему, эксперты говорят, что сегодня ее разгадка была бы тривиальной задачей.

“Энигма" не смогла бы противостоять современным вычислениям и статистике”, - утверждает Майкл Вулдридж, профессор компьютерных наук и эксперт по искусственному интеллекту (ИИ) в Оксфордском университете.

Устройство "Энигма", использовавшееся державами Оси, представляло собой электромеханическую машину, напоминавшую пишущую машинку, с тремя роторами, каждый из которых имел 26 возможных положений, отражателем, который посылал сигнал обратно через роторы, и разъемной панелью, которая меняла местами пары букв, рассказывает The Guardian. Его настройка означала, что даже при двойном нажатии одной и той же клавиши каждый раз выводилась другая буква. Более того, первоначальные настройки менялись каждые 24 часа.

“По сути, устройства “Энигмы” получили свою популярность благодаря тому, что число возможных способов шифрования сообщения было астрономически велико. Они слишком велики, чтобы человек мог их тщательно проверить”, - сказал Вулдридж, добавив, что “бомбы” были примитивными механическими компьютерами, которые перебирали огромное количество возможных вариантов расшифровки нацистских посланий.

Доктор Мустафа А. Мустафа, старший преподаватель кафедры безопасности программного обеспечения в Манчестерском университете, добавил, что ключом к успеху Тьюринга и его коллег было то, что у “Энигмы” был ряд слабых мест, в том числе то, что после шифрования ни одна буква не будет представлена как она есть.

“Это была атака методом перебора, с использованием всех возможных комбинаций. Но, учитывая слабые места “Энигмы”, им удалось это сделать. Им удалось автоматизировать это, чтобы сделать это достаточно быстро, чтобы иметь возможность взломать код”, - сказал эксперт.

Однако сегодня этот процесс был бы гораздо менее трудным, не в последнюю очередь благодаря технологии, разработанной самим Тьюрингом, - искусственному интеллекту.

Вулдридж добавил, что сегодня может быть применен ряд современных статистических и вычислительных методов.

“А мощь современных центров обработки данных трудно себе представить”, - сказал он, отметив, что современные вычислительные мощности поразили бы Тьюринга. “Энигма" даже отдаленно не сравнится с ними”, - сказал он.

Используя несколько иной подход, который, по мнению Вулдриджа, может быть более медленным, исследователи ранее использовали систему искусственного интеллекта, обученную распознавать немецкий язык по сказкам Братьев Гримм, а также 2000 виртуальных серверов, чтобы взломать закодированное сообщение за 13 минут.

Но в то время как современные вычисления быстро обезвредили бы “Энигму”, такие методы, как шифр Ривеста-Шамира-Адлемана (RSA) – система, первоначально разработанная в 1977 году и основанная на больших простых числах, – остаются надежными.

Но хотя шифр "Энигмы" не смог бы долго противостоять современным технологиям, Мустафа сказал, что его взлом во время войны был огромным достижением, не в последнюю очередь потому, что код считался неразрушимым.