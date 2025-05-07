Названы лучшие игровые ноутбуки в стоимостью до 100 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех сбалансированных игровых ноутбуков, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.

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Открывается список Asus TUF Gaming F15 стоимостью 72,9 тыс. руб. Ноутбук предлагает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и частотой 144 Гц, процессор Intel Core i5-12500H, видеокарту GeForce RTX 3050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Среди прочих особенностей называют защиту MIL-STD-810H, RGB-подсветку в клавиатуре, стереодинамики и наличие HD-камеры.

Второе место досталось MSI Katana GF76 за 77,6 тыс. руб., который может похвастаться большим IPS-экраном на 17,3 дюйма с разрешением Full HD и частотой 144 Гц, процессором Intel Core i5-12450H с 8/512 ГБ памяти и видеокартой GeForce RTX 3050. Эксперты отмечают использование продвинутой системы охлаждения, HD-вебкамеры и стереодинамиков Nahimic.

Замыкает топ Infinix GT Book. Он выделяется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой 165 Гц, процессором Intel Core i5-12450H и видеокартой GeForce RTX 4060, а также 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук также может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, RGB-подсветкой по периметру корпуса и Full HD-вебкамерой. В России эта модель продается в среднем за 99,9 тыс. руб.