Названы лучшие игровые ноутбуки в стоимостью до 100 тысяч рублей
Редакция портала «Палач» составила подборку из трех сбалансированных игровых ноутбуков, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.
Открывается список Asus TUF Gaming F15 стоимостью 72,9 тыс. руб. Ноутбук предлагает 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD и частотой 144 Гц, процессор Intel Core i5-12500H, видеокарту GeForce RTX 3050, 16 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель на 512 ГБ. Среди прочих особенностей называют защиту MIL-STD-810H, RGB-подсветку в клавиатуре, стереодинамики и наличие HD-камеры.
Второе место досталось MSI Katana GF76 за 77,6 тыс. руб., который может похвастаться большим IPS-экраном на 17,3 дюйма с разрешением Full HD и частотой 144 Гц, процессором Intel Core i5-12450H с 8/512 ГБ памяти и видеокартой GeForce RTX 3050. Эксперты отмечают использование продвинутой системы охлаждения, HD-вебкамеры и стереодинамиков Nahimic.
Замыкает топ Infinix GT Book. Он выделяется 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD и частотой 165 Гц, процессором Intel Core i5-12450H и видеокартой GeForce RTX 4060, а также 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук также может похвастаться быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, RGB-подсветкой по периметру корпуса и Full HD-вебкамерой. В России эта модель продается в среднем за 99,9 тыс. руб.