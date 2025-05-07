Названы главные ошибки, из-за которых тормозят и ломаются ноутбуки

Привычка есть возле ноутбука может тормозить его работу или привести к поломке, потому что в этом случае в клавиатуре могут скапливаться мелкие крошки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалистов Olhar Digital.
Кроме того, они не советуют использовать устройство на коленях, кровати или подушке, потому что это приведет к перегреву. По их словам, не стоит также брать ноутбук за экран и работать на максимальной мощности. Стоит также регулярно чистить гаджеты с помощью сухой ткани из микрофибры и обновлять их.
«Старая идея о том, что аккумулятор нужно полностью разряжать перед зарядкой, устарела. Эксперты объясняют: это изнашивает батарею. Оптимальный диапазон заряда — от 20 до 80%. Полные циклы разряда актуальны разве что для калибровки и крайне редки в современных условиях», — добавили в сообщении.
Специалисты сервисного центра «CPS-Ural» до этого говорили, что компьютеры желательно выключать хотя бы раз в несколько дней. Там также подчеркнули, что конкретные рекомендации зависят от типа используемого устройства.