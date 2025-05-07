Названы главные ошибки, из-за которых тормозят и ломаются ноутбуки

Привычка есть возле ноутбука может тормозить его работу или привести к поломке, потому что в этом случае в клавиатуре могут скапливаться мелкие крошки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на специалистов Olhar Digital.

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Кроме того, они не советуют использовать устройство на коленях, кровати или подушке, потому что это приведет к перегреву. По их словам, не стоит также брать ноутбук за экран и работать на максимальной мощности. Стоит также регулярно чистить гаджеты с помощью сухой ткани из микрофибры и обновлять их.

«Старая идея о том, что аккумулятор нужно полностью разряжать перед зарядкой, устарела. Эксперты объясняют: это изнашивает батарею. Оптимальный диапазон заряда — от 20 до 80%. Полные циклы разряда актуальны разве что для калибровки и крайне редки в современных условиях», — добавили в сообщении.

Специалисты сервисного центра «CPS-Ural» до этого говорили, что компьютеры желательно выключать хотя бы раз в несколько дней. Там также подчеркнули, что конкретные рекомендации зависят от типа используемого устройства.