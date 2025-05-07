На дне Балтики обнаружили стену возрастом 10 тысяч лет

На дне Балтики в бухте между Германией и Данией обнаружена 900-метровая каменная стена, которую построили 10 тысяч лет назад.

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Она расположена на глубине 22 метра неподалеку от немецкого города Рерик. Археологи выяснили, что ее ширина составляет 2,5 метра, а построена стена из 1700 камней.

Предположительно, ее построили во времена мезолита. Однако через 1500 лет стена оказалась затоплена.

Ученые считают, что во времена, когда стена находилась на поверхности, ее использовали для охоты, загоняя внутрь животных.

Теперь исследователи сомневаются в верности своих предположений о жизни древних людей. Ранее считалось, что охотники-собиратели были кочевниками, не строившими масштабных сооружений. Однако стена говорит о более развитых социальных структурах.