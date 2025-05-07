Windows научат самостоятельно менять настройки по запросу пользователя

Microsoft анонсировала расширение функций искусственного интеллекта в операционной системе Windows 11, который научится управлять настройками компьютера. Об этом говорится в блоге компании.

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Как сообщается в официальном блоге компании, в ближайшее время пользователи смогут управлять системными настройками с помощью ИИ-агента, который будет работать непосредственно на устройстве.

Новая функция разрабатывается в ответ на отзывы пользователей, отметивших улучшения в интерфейсе параметров Windows и выразивших потребность в более интуитивных инструментах настройки.

ИИ-агент позволит решать многие задачи — такие как изменение размера указателя мыши или включение голосового управления — при помощи простых текстовых команд. После анализа запроса агент предложит релевантные действия, а при наличии разрешения пользователя и вовсе выполнит их автоматически.

На первом этапе функция будет доступна в рамках бета-теста участникам программы Windows Insider, использующим Copilot+PC на базе процессоров Snapdragon. Впоследствии поддержка будет расширена на компьютеры с процессорами AMD и Intel. Пока что для ИИ-агентов заявлена поддержка только английского языка.

Microsoft не раскрывает, какие именно настройки ОС будут доступны для управления искусственным интеллектом.