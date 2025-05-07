Ученые заявили об угрозе появления в РФ нового вида опасной плесени

Из-за климатических изменений новый вид черной плесени может расползтись по территории России. Об этом заявили иностранные исследователи.

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Ученые Манчестерского университета поделились неутешительными результатами нового исследования грибковых инфекций. По заявлению специалистов, из-за изменение климата смертоносные грибки расширят свой ареал.

Какую опасность несет плесень для человека

Особую опасность представляют грибы рода Aspergillus, которые провоцируют развитие тяжелых недугов. Такую плесень можно найти в атмосфере больших городов. Из-за нее человеку становится очень трудно дышать, так как она поражает легкие, вызывая серьезные воспаления. Сейчас черная плесень распространяется по Европе, передает издание 56orb.ru.

– К 2100 году зона распространения Aspergillus fumigatus может увеличиться на 77%, угрожая здоровью миллионов европейцев. Грибы опасны для людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, так как оптимальная температура для их размножения соответствует температуре тела человека, – сообщили ученые.

Они добавили, что Aspergillus flavus также опасен для сельского хозяйства. Новый вид черной плесени может расползтись не только по Европе, но и по другим территориям. Помимо Аляски, северного Китая и Скандинавии в этом списке оказалась и Россия.