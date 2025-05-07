Ряд абонентов различных сотовых операторов испытывают проблемы с доступом к мобильному интернету в нескольких районах Москвы.

Так, по данным ТАСС, мобильный интернет не работает у абонентов в Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном округах столицы. Также наблюдаются проблемы с доступом в районе Пресни и Дорогомилово.

Baza: мобильный интернет отключили в более чем 30 городах России

Ранее операторы связи начали предупреждать о возможных временных ограничениях работы интернета в ряде районов столицы.