Microsoft анонсировала недорогой ноутбук Surface Laptop 13

Microsoft представила доступные устройства линейки Surface с поддержкой функций искусственного интеллекта Copilot+.

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Одной из главных новинок стал 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop, который поступит в продажу 20 мая по стартовой цене $799 — самой низкой для устройств с Copilot+ на борту. Вместе с ноутбуком дебютирует и обновлённый планшет Surface Pro с 12-дюймовым экраном.

Оба устройства работают на чипах Qualcomm Snapdragon X Plus и рассчитаны на конкуренцию с MacBook Air и iPad Pro, предлагая более доступную альтернативу.

Copilot+ включает в себя ИИ-функции вроде настройки системы через голосовые запросы и создания черновиков документов в Word. Ранее эти возможности были доступны только на ноутбуках от $1000. Теперь Microsoft нацелена на расширение аудитории, включая студентов и молодых специалистов.