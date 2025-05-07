Samsung получит 70% всех заказов на оперативную память для iPhone 17

Apple готовит первый в истории апгрейд до 12 ГБ оперативной памяти для серии iPhone 17. Это обновление обеспечит улучшенную производительность при многозадачности, играх и использовании приложений с генеративным искусственным интеллектом (ИИ). Однако, как и в предыдущих случаях, увеличение объема памяти затронет только более дорогие модели Pro.

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По данным отчета, опубликованного в ETNews, Samsung получит 70% всех заказов на память для iPhone 17, в то время как оставшиеся 30% будут поставляться компаниями SK hynix и Micron.

Модели iPhone 17 и iPhone 17 Air, скорее всего, останутся с 8 ГБ ОЗУ, а 12 ГБ будут доступны исключительно в моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Эти изменения могут быть связаны с тем, что апгрейд памяти на 12 ГБ дороже на 50% по сравнению с 8 ГБ, что также обоснует необходимость нескольких поставщиков для обеспечения стабильных поставок.