Meizu объявила дату анонса смартфона Note 16

Meizu официально подтвердила дату презентации новой серии бюджетных смартфонов Note 16.

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Линейка будет представлена 13 мая в 14:30 по пекинскому времени и одновременно с ней компания покажет обновлённую оболочку Flyme AIOS 2.

Серия будет включать две модели: стандартную Note 16 и более продвинутую Note 16 Pro. Первый получит необычный восьмиугольный блок камер, вдохновлённый китайской архитектурой, а второй — круглый модуль. Обе модели будут оснащены кольцевой светодиодной вспышкой.

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Note 16 станет первым смартфоном среднего сегмента с новой оболочкой Flyme AIOS 2, ранее доступной только флагманам. Упор делается на сбалансированный дизайн: у Pro — симметричный корпус с рамками 1,45 мм, у обычной версии — 2.5D-экран и изогнутая задняя панель.

По слухам, Note 16 получит 6,78-дюймовый LCD-дисплей, чип Unisoc T765, камеру на 50 Мп и аккумулятор 6600 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт. Также ожидается боковая AI-кнопка и до 12 ГБ оперативной памяти.