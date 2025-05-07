Создан алгоритм для защиты видео от квантовых атак

Ученые из Колледжа инженерии и вычислительных наук университета Флориды (FIU) разработали новый алгоритм шифрования, который защищает видеоданные от атак квантовых компьютеров. Этот метод особенно важен для защиты чувствительной информации, такой как интеллектуальная собственность, видеонаблюдение и финансовые данные.

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Квантовые компьютеры представляют собой новую, крайне мощную форму вычислительных устройств, способных обрабатывать огромное количество данных за очень короткое время. Однако из-за своей особенности — использования кубитов, а не обычных битов — они могут представлять угрозу для существующих систем безопасности. Современные хакеры пока не используют квантовые компьютеры массово, но эксперты предупреждают, что в будущем такие атаки могут стать реальной угрозой.

Разработанный алгоритм шифрования решает несколько ключевых проблем. Он подготовлен для защиты от квантовых угроз, создавая решения, которые могут эффективно защищать данные в реальном времени, не снижая производительность. При этом алгоритм показывает на 10-15% большую эффективность по сравнению с традиционными методами шифрования.

Этот алгоритм работает на обычных компьютерах и предоставляет защиту как от традиционных хакеров, так и от потенциальных атак квантовых машин. Также в его разработке активно участвует компания QNU Labs, специализирующаяся на квантовых вычислениях, что может помочь в дальнейшем улучшении защиты данных.