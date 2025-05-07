На древнем кладбище в Венгрии найдены необычные черепа

Археологическое исследование захоронений на кладбище Мёж-Иксей-дуло в Венгрии пролило свет на культурные и демографические процессы, сопровождавшие крах Римской империи. Результаты работы международной команды учёных, опубликованные в журнале PLOS ONE, раскрывают взаимовлияние римских традиций и новых обычаев мигрирующих народов в V веке нашей эры.

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Под руководством Корины Книппер из Центра археометрии Курта-Энгельхорна (Германия) специалисты изучили 96 погребений, применив изотопный анализ и методы биологической антропологии. Уникальной находкой стала крупнейшая в Центральной Европе коллекция из 51 искусственно деформированного черепа — следствие практики бинтования головы в младенчестве. Эти артефакты стали ключом к пониманию миграционных волн, вызванных уходом римлян из Паннонии (современная Западная Венгрия) под натиском гуннов.

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Исследователи выделили три группы погребённых. Первая — основатели сообщества с кирпичными могилами римского типа. Вторая — пришлое население, чей изотопный состав указал на недавнее прибытие в регион. Именно они, вероятно, принесли традицию удлинения черепов и новые погребальные ритуалы. Третья группа демонстрировала смешение местных и иностранных обычаев, отражая культурный синтез эпохи.

Деформация черепов, распространённая от Австрии до Америки, интерпретируется как маркер социального статуса. Находки в Мёж-Иксей-дуло подтверждают: в период политической нестабильности после падения Рима регион стал плавильным котлом, где сталкивались традиции уходящей империи, практики кочевых племён и innovations мигрантов. Это кладбище служит уникальным хроникёром трансформации общества на пороге раннего Средневековья.