Регулярные походы в музеи улучшают абстрактное мышление на 25%

Британские ученые из Кембриджского университета обнаружили конкретное влияние художественных произведений на когнитивные способности. Оказалось, что созерцание искусства стимулирует абстрактное мышление. Исследование опубликовано в научном журнале Empirical Studies of the Arts (ESA).

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В эксперименте задействовали 187 человек. Их пригласили посетить выставку керамики в художественной галерее Кеттлс-ярд в Кембридже. Участников случайным образом разделили на две группы: группу "красоты" попросили активно рассмотреть и оценить красоту каждого увиденного ими керамического предмета, в то время как вторая группа просто сопоставляла линейный рисунок предмета с самим произведением искусства.

Затем всех добровольцев протестировали на то, как и в каком виде они обрабатывают информацию — более практическом или абстрактном. Результаты показали, что люди из группы эстетической оценки превзошли обычных зрителей по показателю абстрактного мышления на 14%. А среди увлекающих искусством участников рост составил 25%.

"Сосредоточение на красоте искусственно создает психологическую дистанцию. Это позволяет выйти за рамки конкретного мышления, характерного для повседневных задач и цифровых устройств", — объяснила профессор Симона Шналл.

Авторы открытия подчеркнули, что регулярное посещение музеев может стать когнитивной тренировкой, а художественное образование развивает мыслительные навыки.