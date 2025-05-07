Можно ли кормить уток хлебом — мифы и правда

Весной многие любят ходить на озеро или пруд, чтобы покормить птиц. Но можно ли на самом деле уткам давать хлеб и булочки?

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На самом деле организм утки может переваривать хлеб и сухари, так как это основа их рациона в холода. Кроме того, птицы, которые живут вблизи городов, уже адаптированы к угощениям людей. Правда, батоны они воспринимают как десерт. Если кормить их ими слишком часто, это приведёт к ожирению.

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Категорически нельзя давать уткам плесневелый и чёрный хлеб. Ржаной хлеб приводит к брожению в ЖКТ, а хлеб с плесенью просто токсичен.