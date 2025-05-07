Ученые узнали, когда Арктика пройдет точку климатического невозврата

Нидерландские ученые из Университета Гронингена и Королевского метеорологического института создали методику прогнозирования момента, когда климатические аномалии Арктики станут новой нормой. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Анализ 14 климатических моделей показал, что к 2050 году Арктика войдет в новое климатическое состояние по температуре и ледовому покрову. А к концу столетия перемены затронут режим осадков.

По словам экспертов, уже сегодня толщина льда в центральной Арктике достигла «новой нормы».

Морской лед оказался наиболее чувствительным маркером изменений. Его толщина в центральных районах Арктики уже вышла за исторические пределы изменчивости. Это связано с относительно стабильной годовой динамикой данного параметра по сравнению с температурой, которая демонстрирует высокую естественную изменчивость.

Исследование открывает новые возможности для прогнозирования климатических переходов в других регионах планеты. Как отмечают авторы, следующим шагом станет интеграция этих данных в социальные, политические и экологические стратегии.