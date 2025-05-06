Пользователи пожаловались на сбои в работе ChatGPT

Пользователи сообщают о сбоях в работе чат-бота ChatGPT от OpenAI, свидетельствуют данные портала Downdetector.

По данным Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов, сообщения о сбоях стали поступать с 21.09 мск. Больше всего жалоб (свыше 1 тыс.) приходится на пользователей из США, также о сбоях говорят жители Канады, Великобритании, Нидерландов, Франции, Германии, Бразилии и других государств. Кроме того, поступают сообщения о сбоях в работе сайта OpenAI, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце апреля американцы также столкнулись со сбоями в работе чат-бота ChatGPT.