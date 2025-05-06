Windows 11 получила новое меню «Пуск»
Корпорация Microsoft во вторник, 6 мая, официально обновила меню «Пуск» в Windows 11, пишет портал The Verge.
Обновленный «Пуск» стал доступен с обновлением операционной системы для участников программы бета-тестирования Windows Insider, уточнили журналисты.
Окно меню стало значительно крупнее, в правой части появился новый раздел для управления функциями подключенного смартфона.
«Пуск становится более персонализированным — с большим количеством опций для настройки и организации ваших приложений», — отметили в корпорации.
Кроме того, в Windows 11 добавили функцию Click to Do — всплывающее контекстное меню, с помощью которого можно быстро отредактировать текст и изображения.
Ранее сообщалось, что обновление 24H2 для Windows 11 будет загружаться принудительно. Пользователи смогут только установить удобное время для установки файлов.