Windows 11 получила новое меню «Пуск»

Корпорация Microsoft во вторник, 6 мая, официально обновила меню «Пуск» в Windows 11, пишет портал The Verge.

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Обновленный «Пуск» стал доступен с обновлением операционной системы для участников программы бета-тестирования Windows Insider, уточнили журналисты.

Окно меню стало значительно крупнее, в правой части появился новый раздел для управления функциями подключенного смартфона.

«Пуск становится более персонализированным — с большим количеством опций для настройки и организации ваших приложений», — отметили в корпорации.

Кроме того, в Windows 11 добавили функцию Click to Do — всплывающее контекстное меню, с помощью которого можно быстро отредактировать текст и изображения.

Ранее сообщалось, что обновление 24H2 для Windows 11 будет загружаться принудительно. Пользователи смогут только установить удобное время для установки файлов.