Учёные обнаружили под Амазонкой скрытую от человека подземную реку

По данным портала monavista.ru, в 2011 году в районе Амазонии ученые сделали открытие – обнаружили огромное подземное водное образование, получившее имя Хамза. Этот поток, залегающий на глубине до 4 км и достигающий в ширину 400 км, имеет связь с Атлантическим океаном. Тем не менее, из-за специфического характера движения воды, его нельзя назвать рекой в привычном понимании.

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Сотрудники Национальной геофизической обсерватории Бразилии провели соответствующие исследования. В основе работы лежал анализ данных, полученных из 241 скважины, пробуренной в процессе освоения нефтегазовых месторождений. Обнаруженные аномалии температуры указывали на наличие водных резервуаров в глубоких пластах земли.

Вычисления продемонстрировали, что вода просачивается через проницаемые осадочные породы, образуя подземный поток, направляющийся в сторону Атлантического океана. Река Хамза простирается приблизительно на 6000 километров, что сопоставимо с протяженностью Амазонки, составляющей 6400 километров. Тем не менее, характеристики этих рек различаются: ширина Хамзы достигает 400 километров, но её водный поток составляет всего 3% от объёма Амазонки. Скорость передвижения воды невелика - около 100 метров в год, так как она медленно просачивается через горные породы и обходит твёрдые участки земли.