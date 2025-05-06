Ученые раскрыли, когда Солнце уничтожит все живое на Земле

Глобальные трансформации, происходящие на Солнце, уничтожат все живое на Земле через пять миллиардов лет. К такому выводу пришли исследователи из Университета Чикаго, передает «Вечерняя Москва».

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Главной причиной солнечной катастрофы станет старение звезды. По мнению исследователей, данный процесс является необратимым и уничтожит несколько планет, в том числе Землю, на которой по мере роста температуры на Солнце увеличится количество углекислого газа. Это приведет к гибели растений и, как следствие, и других организмов, которые зависят от кислорода.

При этом исследователи не могут гарантировать, что человечество сможет дожить до этого момента. Они считают, что причиной гибели людей станет не старение Солнца, а массовое извержение вулканов или тектоническое движение плит.