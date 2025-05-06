В Китае создали самого маленького робота-трансформера в мире

Ученые из Китая создали самый маленький робот-трансформер в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

© Tsinghua University

Устройство было создано командой ученых из Университета Цинхуа и Пекинского университета авиации и космонавтики. Размер робота достигает всего 9 сантиметров в длину, а вес — не более 25 грамм. При этом, миниатюрное устройство может использоваться для поисково-спасательных работ и умеет менять форму для передвижения по земле или в воздухе.

Как показали испытания, робот может преодолевать различные препятствия и легко адаптируется к условиям окружающей среды благодаря «трансформируемому приводу» и легкому весу.

«В условиях спасательных операций робот может проползать через завалы в поисках выживших, переключаться в режим движения по воде при попадании в затопленные зоны и даже активировать режим полета в открытом пространстве для более быстрого достижения заданной локации», — рассказал профессор инженерной механики университета Цинхуа Чжан Ихуэй.

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