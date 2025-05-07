Телескоп Хаббла заснял «перекошенную» галактику

Американское космическое агентство NASA обнародовало снимок искаженной спиральной галактики Arp 184, который был получен с помощью космического телескопа Хаббла.

© ESA/Hubble & NASA

Как пишет Space.com, эту красивую галактику астрономы называют "перекошенной" из-за ее необычных свойств. Она внесена в каталоги под двумя названиями: Arp 184 и NGC 1961. Объект расположен примерно в 190 миллионах световых лет от Земли в созвездии Жирафа.

Представленное изображение на самом деле является компиляцией. Оно было создано путем слияния снимков, сделанных при помощи трех программ наблюдений под общим названием Snapshot. Камеры Хаббла в автоматическом режиме производили быструю съемку, делая снимки через очень короткие промежутки времени.

Данная технология применяется для того, чтобы зафиксировать и изучить мимолетные астрономические события, такие как, например, приливные разрушения. Последние наблюдаются, когда сверхмассивная черная дыра разрывает на части звезду, которая приблизилась к ней на очень короткое расстояние.

Arp 184 является хорошей целью для "охоты" за сверхновыми. За последние три десятилетия в ней было зафиксировано четыре взрыва сверхновых. В целом данная галактика обладает необычным для такого рода объектов внешним видом, из-за чего и кажется "перекошенной".

Свое название она получила благодаря тому, что ее внесли в Атлас пекулярных галактик. Его автором и первым составителем является астроном Хэлтон Арп, создавший каталог в 1966 году. На данный момент каталог содержит данные о 338 галактиках, которые имеют аномальную форму и не имеют ни полностью эллиптической, ни полностью спиральной формы.