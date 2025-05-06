Windows будет предупреждать о шпионящих за экраном людях

Microsoft разрабатывает для Windows 11 функцию защиты в общественных местах, которая сможет выявлять взгляды посторонних на экран и предупреждать пользователя. Об этом сообщает портал TechRadar.

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Нововведение под названием «Обнаружение наблюдателя» использует датчики присутствия, уже интегрированные в современные ноутбуки. Если система зафиксирует, что кто-то смотрит на экран пользователя, Windows 11 затемнит дисплей, выдаст оповещение о нарушении приватности и сохранит данные о времени и продолжительности просмотра.

Для работы функции потребуется ноутбук под управлением актуальной Windows 11 с датчиком присутствия (HPD), процессоры Snapdragon X, Intel или AMD последнего поколения.

Проверить наличие датчика присутствия в Windows 11 можно в разделе «Система» — «Питание и батарея» — «Дополнительные параметры». Последний пункт появится в случае активации функции и наличия соответствующего датчика, говорится на официальном сайте поддержки Microsoft.

Официальные сроки внедрения функции пока не раскрываются.