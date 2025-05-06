Xiaomi разрабатывает полностью безрамочный смартфон

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) сообщил в китайской соцсети Weibo о разработке нового флагманского смартфона Xiaomi. По его данным, этим устройством может стать модель Mix 5, ключевой особенностью которой станет улучшенная технология подэкранной фронтальной камеры (UDC), что позволит сделать дисплей максимально большим по отношению к площади передней панели. Об этом пишет GizmoChina.

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DCS утверждает, что текущая итерация этой технологии достигла «самого высокого уровня в индустрии» и будет «массово производиться в должное время». Инсайдер также назвал необычно точный процент вероятности этого события — 98,3721%. Так, считают в GizmoChina, DCS иронично подчеркнул уверенность в своем прогнозе.

Напомним, серия Xiaomi Mix, запущенная в 2016 году, всегда была направлена на создание по-настоящему «безрамочных» устройств без вырезов или отверстий для фронтальной камеры. Последняя модель в линейке, Mix 4, вышла в 2021 году, после чего серия была поставлена на паузу.

Для работы подэкранной камеры свет должен проходить через матрицу дисплея и достигать сенсора. Однако большинство стандартных дисплеев плохо пропускают свет. Производители вынуждены менять структуру пикселей в области камеры, делая ее более прозрачной. Часто это приводит к заметному снижению плотности пикселей в этой зоне и появлению так называемого «эффекта москитной сетки» (screen door effect).

Когда Xiaomi выпускала Mix 4, технология UDC прошла три итерации. Компания применила особую структуру пикселей «микро-сверление» (micro-drill), чтобы уменьшить блокировку света и устранить искажения цвета в зоне камеры. Ранние версии технологии снижали разрешение OLED в области камеры с 400PPI до 200PPI, но в Mix 4 Xiaomi удалось сохранить 400PPI, чтобы минимизировать «эффект москитной сетки».

Несмотря на это, качество снимков с камеры Mix 4 было лишь «просто нормальным». Стоит отметить, что компания ZTE также активно развивает технологию подэкранных камер.