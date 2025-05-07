Роскосмос оценил вероятность ущерба от падения «Космоса-482» на Землю

Падение советской автоматической станции "Космос-482" на Землю, которое ожидается 9-10 мая, вряд ли способно нанести ущерб.

Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскосмоса.

"Вероятность ущерба от падения советской автоматической станции "Космос-482" (запущена в 1972 году к Венере) крайне мала. Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения. Координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты. Из-за нештатной работы разгонного блока аппарат после запуска в 1972 году не перешел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической земной орбите. Со временем станция начала сближаться с Землей из-за трения о верхние слои атмосферы", - заявили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что по данным баллистических расчетов, "Космос-482" должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая.

"Диаметр аппарата - около метра, масса - менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата "Союз", в котором экипаж возвращается на Землю", - подчеркнули в госкорпорации.

В организации также уточнили, что на орбите летают тысячи отработавших космических аппаратов.