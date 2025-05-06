Биологи раскрыли новую удивительную версию происхождения ехидн

Новое исследование 100-миллионной окаменелости из Австралии предполагает: ехидны, современные наземные млекопитающие, могли произойти от плавающего предка. Результаты опубликованы в журнале PNAS. Это редкий и удивительный случай обратной эволюции — когда животное переходит от водной среды обратно на сушу.

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Кость была найдена еще в 1990-х в скалистой бухте на юге Австралии, но только в 2025 году с помощью микротомографии ученые детально исследовали ее внутреннюю структуру. Речь идет о плечевой кости Kryoryctes cadburyi, древнего представителя отряда однопроходных — млекопитающих, которые откладывают яйца, как ехидны и утконосы.

Команда под руководством палеонтолога Сюзанны Хэнд (Университет Нового Южного Уэльса) обнаружила важную деталь: кость имела толстую стенку и крошечную костномозговую полость — такие особенности встречаются у животных, приспособленных к жизни в воде. Они помогают снизить плавучесть, как балласт у водолаза, позволяя нырять с меньшими усилиями. Это характерно для морских выдр, дюгоней и утконосов.

«Микроструктура ископаемой плечевой кости Kryoryctes больше похожа на внутреннюю структуру костей утконоса, у которого тяжелые кости играют роль балласта», — поясняет Хэнд.

На суше такие массивные кости — скорее недостаток: они тяжелые и хрупкие. У ехидн, наоборот, кости тонкие — что поддерживает гипотезу о переходе к наземной жизни позже в эволюции.

Филогенетический анализ показал: K. cadburyi — это стволовое однопроходное, разделяющее общего предка с ехиднами и утконосами. Это доказывает, что ехидны могли эволюционировать от роющего и частично водного предка, отказавшись от жизни в воде.

Дополнительные факты также намекают на водное прошлое ехидн. Их эмбрионы на ранних стадиях напоминают утконосов, а в их клюве сохраняются рудиментарные сенсоры — возможное «наследие» утконосоподобных предков.

«Хотя в клюве ехидны меньше рецепторов, люди предполагают, что эти рецепторы — пережиток утконосого наследия», — говорит Хэнд.

Кроме того, задние ноги ехидн повернуты назад — как у утконосов, использующих их как руль при плавании. Но ехидны используют их для рытья и известны тем, что могут преодолевать водные преграды между островами.

«Мы говорим о полуводном млекопитающем, которое отказалось от воды ради наземного образа жизни», — отмечает Хэнд. «И хотя это крайне редкое событие, мы думаем, что именно это и произошло с ехиднами».

По словам исследователей, это открытие поднимает вопросы о том, как неоднозначно может развиваться эволюция и как многое еще скрыто в костях давно вымерших видов.