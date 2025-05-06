Apple перестанет производить iPhone в Китае

Американская компания Apple в ближайшие годы полностью перенесет производство телефонов iPhone в Индию.

Об этом заявил министр связи южноазиатской республики Джотирадитья Синдиа, выступая на конференции в Нью-Дели.

"Apple решила закупать и производить все свои мобильные телефоны в Индии в ближайшие годы", - цитирует Синдиа информационное агентство Press Trust of India. - "Когда вы инвестируете в Индию, вы выбираете доступность, надежность и оригинальность".

Синдия подчеркнул, что перевод всей линейки производства iPhone в Индию "является разумным экономическим решением для каждого производителя телекоммуникационного оборудования".

Государственный министр телекоммуникаций Чандра Сехар Пеммасани сказал, что Индия превратилась из крупного импортера в ведущего производителя и экспортера мобильных телефонов.

"В 2014 году Индия производила всего 6 млн мобильных телефонов и импортировала 210 млн. Сегодня мы производим 330 млн мобильных телефонов в год, а экспортируем 50 млн", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина Apple стремится перенести производственную базу по выпуску iPhone из Китая в Индию. В марте компания отправила в США из Индии 600 тонн iPhone на сумму $2 млрд, что стало рекордным месячным показателем. К концу 2026 года Apple планирует производить большую часть продаваемых в США смартфонов на индийских заводах.

В настоящее время на Индию приходится около 18% мирового производства iPhone. Доля Китая в их выпуске составляет более 75%.