Антипапы против католической церкви: кто бросал вызов понтификам?

История католической церкви знает немало случаев, когда папство отличалось не только духовным авторитетом, но и политическим соперничеством. Порой легитимности статуса папы бросали вызов различные соперники, зачастую при поддержке могущественных секулярных или церковных фракций. Таких фигур называли антипапами. Портал medievalists.net рассказал о некоторых из самых известных антипап.

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Ипполит Римский

Ипполит Римский считается первым антипапой. Будучи популярным теологом и пресвитером, он регулярно конфликтовал с папой Каликстом I по вопросам богословия, особенно в том, что касалось отношения церкви к христианам, ушедшим в ересь. Ипполит считал Каликста слишком мягким, и позволил ригористской фракции выбрать себя епископом Рима.

Он удерживал свой пост на протяжении правления нескольких пап, пока его и папу Понтиана не изгнали на Сардинию во времена преследования христиан императором Максимином. Перед смертью в изгнании два бывших священнослужителя помирились. По более поздним свидетельствам, Ипполит стал мученико после казни четвертованием, что привело к его включению в лик святых. Он также считается покровителем лошадей.

Константин II

В 767 году, после смерти папы Павла I, римский дворянин Тото из Непи вошел в Рим с вооруженными последователями и силой водрузил своего брата Константина на трон папы. Правда, Константин был гражданским лицом, из-за чего церковным чиновникам пришлось в один день поднять его до дьякона, священника, епископа и, наконец, папы.

Правление Константина II продлилось всего год — некоторые противники папы убедили короля лангобардов вмешаться. Они пошли на Рим и убили Тото в битве. Константин попал в тюрьму, а после избрания нового папы его отлучили от церкви, ослепили, подвергли пыткам, отрезали язык и публично унизили. Антипапа доживал остаток своих дней в монастыре.

Бонифаций VII

Франко Ферруччи были римским кардиналом в период папы Бенедикта VI (973-974 годы), который пользовался поддержкой правителя Священной Римской империи, но был ненавидим гражданами Рима. Франко был частью восстания против Бенедикта, в результате которого папу взяли в плен и задушили. После этого римляне назвали Франко новым папой — он взял имя Бонифаций VII. Однако меньше чем через два месяца войскам империи пришлось войти в город, чтобы утихомирить беспорядки: оказывается, свежеиспеченный понтифик опустошил папскую казну и бежал в Византийскую империю.

После смерти императора Отто II антиимперская фракция римлян вновь задумала узурпировать власть текущего понтифика, Иоанна XIV. При поддержке Византии Бонифаций вернулся в Рим и вновь занял трон, после чего потратил следующие несколько лет на тщательную месть тем, кто вынудил его бежать в изгнание. А в июле 985 года антипапа внезапно умер — скорее всего, в результате убийства.

Сильвестр III

Пожалуй, единственный настоящий папа, который вполне подходил под описание антипапы. После изгнания Бенедикта IX, одного из худших пап в истории, новым понтификом выбрали Иоанна — священника из Сабины. Он начал правление под именем Сильвестр II в январе 1405 года. Правда, уже в апреле войска Бенедикта IX вернулись в Рим и прогнали его соперника, после чего Иоанн-Сильвестр вернулся в Сабину и продолжал служит священником до 1062-го.

Хотя он вернулся в свой приход, его папство многими считалось нелегитимным. Совет Сутри в 1046 году официально объявил его антипапой, но некоторые современные источники все равно считают его правомерным папой.

Климент VII

Избрание Климента VII в 1378 году ознаменовало начало западной схизмы. После противоречивого избрания Урбана VI многие кардиналы заявили, что их принудили к выбору кандидата, после чего сбежали в Фонди и выбрали Роберта Женевского понтификом Климентом VII. Он основал свой папский двор в Авиньоне и пользовался поддержкой Франции, Шотландии, Арагона и Неаполя.

Климент VII был антипапой в 1378-1394 годах, но больше всего он известен нападением на маленький город Чезена в 1377-м — тогда он был папским легатом и повел на поселение армию наемников. После захвата города Климент приказал казнить от 3 000 до 8 000 мирных жителей, из-за чего его нарекли «Мясником Чезены».

Александр V

В 1409 году Совет Пизы попытался решить западную схизму, свергнув и папу Григория XII, и антипапу Бенедикта XIII одновременно. Совет выбрал Петроса Филаргоса, архиепископа Милана, в качестве компромиссного кандидата — он взял имя Александр V.

Проблема в том, что ни один из свергнутых претендентов на титул не признавал власть совета, что привело к существованию аж трех пап-соперников. Александр V умер в 1410 году, всего через пару месяцев после вхождения в должность. По слухам, его мог отравить кардинал Балдассаре Косса, который стал его преемником — антипапой Иоанном XXIII.