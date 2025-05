Ученые раскрыли тайны социальных связей горилл

Дружба между людьми сложна и полна противоречивых факторов. Как оказалось, у горилл социальные отношения немногим проще.

Ученые проанализировали 20-летние наблюдения за 164 горными гориллами из национального парка Вулканов в Руанде. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выяснилось, что преимущества и недостатки близких социальных связей зависят от размера группы и различаются у самцов и самок. Например, дружелюбные самки в маленьких группах реже болели, но имели меньше потомства, тогда как в больших группах они болели чаще, но рожали больше детенышей. Самцы с крепкими социальными связями, в свою очередь, чаще болели, но реже получали травмы в драках.

«Наличие множества прочных социальных связей часто очень полезно, но иногда это не так», — подчеркнула эволюционный биолог-этолог Робин Моррисон из Цюрихского университета.

Диаметрально противоположный эффект социальных связей в зависимости от пола не имеет простых объяснений.

«Возможно, самцы тратят больше энергии на поддержание близких связей, поскольку им приходится защищать самок и потомство, и этот стресс может ослаблять их иммунитет, — предположила исследовательница. — Если ты популярный самец в группе, это накладывает много ответственности».

По ее словам, одним из самых удивительных открытий стало то, насколько разными могут быть характеры горилл: «Есть гориллы, которые довольно миролюбивы и редко вмешиваются в конфликты, но при этом обладают непререкаемым авторитетом. А другие придерживаются принципа "либо по-моему, либо никак". И те, и другие могут добиваться успеха по-своему».

В статье приведено несколько примеров.

Гутангара — взрослая самка, живущая в одной из самых крупных групп горилл. У нее хорошие отношения со многими гориллами, но большую часть времени она проводит со своим потомством — как с молодыми, так и со взрослыми детьми. Она самая успешная мать среди горилл, которых наблюдали исследователи — у нее выжило восемь детенышей.

Мэгги была самой высокоранговой самкой в группе Бвенге. Одна из самых агрессивных участниц группы, она тем не менее часто проявляла дружескую поддержку, например, ухаживая за другими. Нередко Мэгги руководила взаимодействиями в группе и выступала в роли защитницы, которую обычно берут на себя самцы. Когда лидер неожиданно погиб, Мэгги взяла на себя руководство группой вплоть до интеграции с соседней стаей. В объединенном сообществе она ужиться не смогла и решила уйти. Путешествовала в одиночестве месяц, пересекла границу Конго, где ее следы потерялись.

Титус — взрослый самец, переживший трудное детство. Он потерял отца и многих других членов группы из-за браконьеров, а его мать умерла, когда ему было всего четыре года. Он стал доминирующим самцом своей группы в раннем возрасте — в 15 лет. У Титуса был необычный стиль лидерства: он был исключительно мягким и спокойным. Его самые близкие отношения были с самками в группе, которые часто поддерживали с ним физический контакт, что редко наблюдается в других группах. Его мягкий характер делал его очень привлекательным для самок и способствовал его 20-летнему правлению в качестве доминирующего самца вплоть до смерти в 2009 году.

Кантсби возглавлял свою группу 22 года — самый долгий зарегистрированный срок доминирования — и стал отцом как минимум 28 детенышей. Он отличался авторитетным, но миролюбивым характером, редко начинал или участвовал в драках, но решительно защищал других и сглаживал конфликты. У него были особенно близкие отношения с сыном Гикураси, чья мать ушла, когда он был маленьким, и который в итоге взял на себя лидерство в группе в последние годы жизни Кантсби. Когда Кантсби заболел, то ушел из группы и провел последние месяцы в одиночестве, лишь однажды ненадолго навестив сородичей.

Результаты подчеркивают силы, влияющие на эволюцию социального поведения, считает преподаватель психологии Сэм Эллис из Эксетерского университета: «Поскольку эти силы действуют в разных направлениях, "оптимальный" социальный тип будет зависеть от пола, возраста, потомства и более широкой социальной группы особи».

«У людей и других социальных млекопитающих социальная среда является одним из самых сильных факторов, влияющих на здоровье и продолжительность жизни. Но наше исследование показывает, что это не просто случай, когда больше и крепче социальные связи всегда лучше. В некоторых ситуациях социальные черты, которые мы ранее считали неадаптивными, могут иметь важные преимущества», — добавил он.

Исследование продемонстрировало невероятную ценность долгосрочных наблюдений «для углубления нашего понимания эволюции социальности и того, как преимущества или затраты социальности могут значительно варьироваться в разных средах», — заключила директор проводившего его Фонда Дайан Фосси Тара Стойнски.