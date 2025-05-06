Realme выпустит тонкий смартфон с рекордной батареей

Realme анонсировала прототип смартфона флагманской GT-серии с аккумулятором рекордной емкостью в 10 000 мАч. Изображение устройства было опубликовано на официальной странице Realme Global в соцсети X (ранее Twitter).

© Realme

Судя по фото, гаджет предложит сдержанный дизайн, отличающийся от оформления защищенных «толстых» смартфонов, которые, как правило, имеют батареи на 10-20 тыс. мАч. Фото также указывает на тонкий корпус и камеру с тремя датчиками.

Какие-либо технические характеристики устройства и потенциальная дата выхода остаются неизвестными.

Кроме того, индийское подразделение Realme в своей публикации намекнуло, что устройство относится к актуальной линейке Realme GT7. В посте в соцсети X говорится: «#realmeGT7Series — это новый шаг вперед в области инноваций аккумуляторов, предлагающий революционную батарею емкостью 10000 мАч».

На текущий момент рекордсменом в линейке смартфонов компании по емкости аккумулятора является Realme GT7 для китайского рынка, получивший чип Dimensity 9400+ и батарею на 7200 мАч.