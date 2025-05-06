В Швейцарии обнаружили древнеримскую дорогу с редкими артефактами

В швейцарском Кайзераугсте археологи обнаружили одну из самых значимых находок последних лет — прекрасно сохранившийся фрагмент римской дороги с колоннадой, остатки домов и редкие артефакты. Раскопки дают уникальное представление о повседневной жизни и городской структуре Аугусты Раурики — римского города, основанного в 44 году до н. э. и признанного одним из самых хорошо сохранившихся поселений к северу от Альп. Об этом сообщил портал Kanton Aargau.

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Масштабные работы были организованы Археологическим департаментом кантона Ааргау в связи с планируемым строительством жилых домов. Площадка находилась рядом с известным позднеримским кладбищем, и благодаря заранее проведенным геофизическим исследованиям (в 2019, 2021 и 2023 годах), археологи смогли стратегически распланировать раскопки, чтобы сохранить важные участки.

Центральной находкой стала римская дорога шириной около 4 метров, окруженная дренажными канавами и портиками с колоннами с обеих сторон. Инфраструктура указывает на важную магистраль, к которой выходили фасады так называемых полосных домов — узких жилых построек, типичных для римских городов в провинциях. Раскопки выявили подвалы таких домов, а во дворах за ними — выложенные камнем шахты (предположительно уборные или хранилища) и несколько детских захоронений.

Захоронения младенцев в жилых зонах были обычной практикой в римском мире. Из-за высокой младенческой смертности детей часто хоронили рядом с домом, что отражало как практические, так и эмоциональные причины — семью и заботу.

Район был заселен с конца I до III века н. э., а следы позднеримской активности подтверждают найденные монеты и предметы быта. Особый интерес вызвали несколько находок:

бронзовая статуэтка пантеры — детализированная, миниатюрная и чрезвычайно редкая, возможно, использовалась в ритуалах.

подставка для светильника из вулканической породы — свидетельство развитого ремесленного производства.

мозаичное стеклянное пряслице — предмет повседневного обихода с художественной отделкой.

Раскопки в Шюрматте стали важной вехой — это первый археологический проект департамента, полностью задокументированный в цифровом виде. Все данные собирались в полевых условиях и сразу вносились в базу, что значительно повысило точность и эффективность.