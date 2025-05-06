LG объявила о скором начале выпуска «OLED-экранов мечты»

Компания LG Display объявила о начале коммерческого производства дисплеев, использующих синие органические фосфоресцирующие светодиоды (PHOLED). Этот прорыв, который сама компания назвала «OLED мечты», делает LG Display первой в мире, кто внедряет данную технологию в массовое производство. Пилотная фаза производства стартовала в августе прошлого года, а в текущем году компания готова начать поставки этих уникальных панелей на рынок. Сообщение об этом появилось на официальном сайте LG Display.

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Исторически органические светодиоды (OLED) работали на принципе флуоресценции. При прохождении тока через рабочий слой, электроны рекомбинировали, испуская фотоны трех основных цветов. Однако значительная часть затраченной энергии терялась, поскольку свет излучался только одним типом возбужденных квазичастиц (синглетами), тогда как другие (триплеты) просто нагревали материал.

Идеальным решением долгое время считался переход на фосфоресценцию. В этом случае свет излучался бы как синглетами, так и триплетами, что теоретически позволяло бы достичь почти 100-процентной внутренней квантовой эффективности. Главным препятствием на пути к полностью фосфоресцирующим дисплеям было отсутствие стабильного и долговечного материала именно для синего излучения, в то время как красные и зеленые фосфоресцирующие материалы уже существовали.

Прорыв произошел около двух лет назад, когда ведущий разработчик материалов для OLED, компания Universal Display Corp. (UDC), сообщила о создании устойчивого синего фосфоресцирующего излучателя. К августу 2024 года UDC совместно с LG Display разработали технологический процесс производства PHOLED.

Однако, как стало известно сейчас, LG Display пока не удалось наладить массовый выпуск полностью фосфоресцирующих панелей. Вместо этого компания довела до коммерческого уровня гибридную технологию. В этих новых дисплеях пиксели имеют двухслойную структуру, сочетающую как традиционные флуоресцентные OLED, так и фосфоресцирующие PHOLED.

Согласно заявлениям производителя, такие гибридные панели потребляют на 15% меньше энергии по сравнению с обычными OLED, при этом сохраняя высокий уровень яркости и точности цветопередачи.

Публичная демонстрация нового дисплея запланирована на 11 мая в США в рамках выставки SID 2025 (International Information Display Society). Технология производства уже запатентована в Южной Корее, а также поданы заявки на патенты в США. Информация о дате начала серийных поставок этих дисплеев пока отсутствует.