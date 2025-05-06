В Канаде нашли неизвестных науке бабочек

В Канадских Скалистых горах обнаружили новый вид бабочек. Он в течение многих тысячелетий оставался в изоляции и приобрел уникальные черты.

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Внешне бабочки выглядят непримечательно. Размах их крыльев не превышает 2,5 – 3 см, цвет крыльев – коричневый или сероватый с темными пятнами.

Долгое время считалось, что бабочки принадлежат к известному виду Satyrium semilunа. Но новое исследование международной группы ученых позволило отследить их эволюционную историю. Результаты показали, что они были отделены от своих ближайших родственников на протяжении 40 тысяч лет и сформировали новый вид – Satyrium curiosolus.

Ученые провели полногеномное секвенирование и выявили «поразительно низкое» генетическое разнообразие и исключительно высокий уровень инбриндинга (близкородственного скрещивания). Ближайшие популяции родственных бабочек проживают на расстоянии 400 км от места обитания Satyrium curiosolus.

Несмотря на небольшой размер популяции, бабочки оставались стабильным и независимым видом на протяжении тысячелетий. По мнению ученых, они смогли избавиться от вредных генетических вариаций, что обеспечило их выживаемость.

Интересно, что Satyrium curiosolus обитают в нетипичном месте. Если их родичи предпочитают полынные степи, то они населили луга-прерии, где взаимодействуют с различными видами растений и насекомых. Так, для выращивания личинок вид использует исключительно серебристый люпин (Lupinus argenteus). Также он вступил в «сотрудничество» с муравьями, которые отпугивают от бабочек опасных вредителей, сообщает Zootaxa.

Ранее стало известно, что крошечную улитку из Таиланда назвали в честь Пикассо. Причиной наименования стала необычная по форме раковина. Ученые пришли к выводу, что они напоминает картину кубиста. Размер улитки составляет менее 3 мм.