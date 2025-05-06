Найден тайный способ быстро перезагрузить Windows

Для быстрой перезагрузки Windows можно воспользоваться специальными командами. На это обратило внимание издание Lifehacker.

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По словам редактора портала Дэвида Нилда, он был очень удивлен, когда нашел тайную функцию. Она позволяет перезагрузить операционную систему (ОС), если компьютер завис и не отвечает. Нилд объяснил, что для перезапуска сперва нужно нажать известную комбинацию клавиш Ctrl, Alt и Del и вызвать «Диспетчер задач». Затем нужно зажать кнопку Ctrl и нажать на кнопку «Перезагрузка».

Специалист объяснил, что после этого ПК с Windows будет перезагружен практически моментально. Он заметил, что если не зажимать кнопку Ctrl, то ОС сперва попробует закрыть все программы и сохранить данные, а потом попытается совершить перезагрузку. Однако если программы зависли, то такая команда может не привести ни к чему.

Также автор раскрыл способ совершить быструю перезагрузку без использованию меню «Пуск» и «Диспетчера задач». Это можно сделать через командную строку или утилиту PowerShell — нужно набрать команду shutdown /r и нажать Enter. После этого ПК также будет перезагружен практически сразу.

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