Зафиксирован резкий рост глобального уровня моря

Глобальный уровень моря в 2024 году вырос больше, чем прогнозировалось, заявили ученые NASA. Его повышение связывают с таянием полярных ледников. Но в минувшем году основной причиной увеличения объема воды стал другой механизм.

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Ранее в NASA спрогнозировали, что подъем уровня моря составит 0,43 см. Но на самом деле он достиг 0,59 см.

Ученые подчеркнули, что уровень океана продолжает повышаться, и темпы этого повышения растут. Новое исследование было основано на измерениях, собранных пятью международными спутниками с 1992 года. Один из них, Sentinel-6 Michael Freilich, способен измерять высоту поверхности моря с точностью до нескольких сантиметров на 90% площади Мирового океана.

До 2024 года до двух третей ежегодного повышения уровня моря приходилось на таяние ледников. Но затем ситуация неожиданно изменилась.

Ученые обнаружили, что в 2024 году главной причиной повышения уровня моря стало тепловое расширение морской воды. Известно, что теплая вода менее плотная и занимает больше места, чем холодная, а в последние три десятилетия океаны Земли рекордно нагрелись.

Рост количества тепловой энергии также увеличивает число штормов. Сильные порывы ветра перемешивают слои воды, передавая больше тепла на глубину, что еще сильнее повышает уровень Мирового океана.

В некоторых районах океана, как показало исследование, температура в два-три раза превысила среднемировую. Волны морской жары приводят к гибели множества водных видов и ставят под угрозу промышленное рыболовство.

Повышение Мирового океана также приводит к затоплению крупных рек, таких как Ганг, морской водой. В связи с этим процессом и уменьшением количества сезонных ледниковых талых вод запасы пресной воды в мире быстро сокращаются, предупредили ученые. По их словам, единственный способ предотвратить неблагоприятные последствия – сократить выбросы парниковых газов, сообщает Science Alert.

Другое исследование показало, что в мире произошло самое масштабное обесцвечивание кораллов. Оно охватило более 80% рифов. Обесцвечивание связано с аномально высокими температурами. Побелевшие кораллы становятся хрупкими и уязвимыми и могут погибнуть.