Названа причина проблем с внедрением ИИ в реальную жизнь людей

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что ИИ пока не способен точно распознавать социальные взаимодействия — в отличие от человека. Это ставит под угрозу применение ИИ в реальных задачах вроде автопилота или робота-ассистента.

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В ходе исследования людям показывали трехсекундные видеоролики с участием других людей и просили оценить, есть ли взаимодействие. Затем те же ролики анализировали более 350 ИИ-моделей. В большинстве случаев машины не совпадали с человеческими оценками, особенно если сцены были динамичными.

Видео- и фотомодели путались в намерениях героев, а языковые модели хоть и показывали лучшие результаты, все равно не дотягивали до уровня человека.

Авторы считают, что проблема в архитектуре ИИ — она вдохновлена зонами мозга, отвечающими за статичные сцены, а не за восприятие действий и контекста. Именно это, по мнению исследователей, мешает ИИ адекватно вписаться в повседневную жизнь.