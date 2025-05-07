В Госдуме объяснили необходимость отключения интернета на 9 Мая

Временные отключения интернета на мероприятиях являются необходимой мерой превентивной защиты. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

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По его словам, это заранее позволит пресечь потенциальные угрозы для россиян.

Немкин подчеркнул, что в условиях гибридной войны, где средства связи играют роль в боевом управлении, временные ограничения интернета являются вынужденной, но оправданной мерой. Он отметил, что обеспечение безопасности граждан, принимающих участие в массовых мероприятиях, имеет приоритет над вопросами повседневного комфорта.

Депутат добавил, что сбои преимущественно коснутся устройств, функционирующих исключительно через мобильный канал, однако возможные неполадки не следует напрямую связывать с вводимыми ограничениями.

— Особенно это актуально в период крупных событий, таких как празднование 9 Мая в Москве, куда съезжаются делегации со всего мира, включая глав государств. Пользователям доступен Wi-Fi, что позволяет минимизировать неудобства. Подобный опыт уже нарабатывался в Крыму, где отключения во время атак ВСУ стали стандартной практикой и продемонстрировали свою эффективность, — сообщил Антон Немкин в разговоре с ТАСС.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы также сообщили, что в связи с мероприятиями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице ожидаются ограничения в работе мобильного интернета с 7 по 9 мая.

Москвичи лишились такси и доставки

В преддверии праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, россиянам приходится сталкиваться с ограничениями. В ночь на 7 мая в ряде городов России зафиксировали масштабный сбой в работе интернета. В Российской единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности майских мероприятий.