Google готовит новую защитную функцию для Android, которая поможет предотвратить один из самых коварных видов мошенничества — обман через демонстрацию экрана во время звонка.

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Речь идет о ситуации, когда злоумышленники представляются сотрудниками банка, убеждают включить показ экрана и открывают банковское приложение, чтобы выманить деньги.

Согласно данным Android Authority, в бета-версии Google Play Services (v25.18.31) была найдена система под названием BankScamCallDetectionService. Она срабатывает автоматически, если одновременно происходят три события: идет звонок с неизвестного номера, включена демонстрация экрана и открыто банковское приложение.

В таком случае смартфон отобразит крупное предупреждение на экране и предложит прервать звонок или сразу пожаловаться на номер. Список банковских приложений, за которыми следит система, будет регулярно обновляться.

В отличие от текущей Scam Detection на Pixel, новая функция не требует прослушивания звонков. Она полагается на комбинацию действий, чтобы заранее предупредить пользователя.

При этом Google использует технологии из Android 15, которые уже позволяют скрывать чувствительную информацию во время записи или трансляции экрана.