Провальный iPhone 12 mini занял третье место в топе гаджетов Apple

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple.

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Лидером подборки оказался iPad Air с чипом A14 Bionic, которым довольны 96,61% его владельцев. За ним следует флагманский 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M4.

Примечательно, что на третьем месте оказался провальный iPhone 12 mini, который уже который месяц входит в топ-3. Несмотря на низкие продажи, которые вынудили Apple отказаться от мини-смартфонов, гаджет нравится 95,8% пользователей.

Четвертую строчку занял iPhone SE 2022 года, которым довольны 95,03% пользователей, пятую — 11-дюймовый iPad Pro (94,95%) с чипом M1. За ними следует 12,9-дюймовый iPad Pro (94,81%) с чипом Apple A12Z Bionic.

На седьмой строчке расположился единственный из актуальных смартфонов Apple — базовый iPhone 16 (94,29%), а на восьмой — iPad Air M1, которым остались довольны 93,71% пользователей планшета.

Замыкают подборку самых высоко оцененных гаджетов Apple сразу две модели iPad Pro с 12,9-дюймовыми экранами: версия с процессором Apple A12X Bionic (93,33%) и Apple M1 (93,13%).

В AnTuTu пояснили, что оценка основана на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках гаджетов: чем больше позитивных отзывов с высшими оценками, тем выше общий балл.