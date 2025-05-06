Провальный iPhone 12 mini вновь оказался лучше самых мощных смартфонов Apple

Газета.Ru

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали апрельский рейтинг удовлетворенности пользователей различными устройствами Apple.

Провальный iPhone 12 mini занял третье место в топе гаджетов Apple
© Apple

Лидером подборки оказался iPad Air с чипом A14 Bionic, которым довольны 96,61% его владельцев. За ним следует флагманский 11-дюймовый iPad Pro с чипом Apple M4.

Примечательно, что на третьем месте оказался провальный iPhone 12 mini, который уже который месяц входит в топ-3. Несмотря на низкие продажи, которые вынудили Apple отказаться от мини-смартфонов, гаджет нравится 95,8% пользователей.

Четвертую строчку занял iPhone SE 2022 года, которым довольны 95,03% пользователей, пятую — 11-дюймовый iPad Pro (94,95%) с чипом M1. За ними следует 12,9-дюймовый iPad Pro (94,81%) с чипом Apple A12Z Bionic.

На седьмой строчке расположился единственный из актуальных смартфонов Apple — базовый iPhone 16 (94,29%), а на восьмой — iPad Air M1, которым остались довольны 93,71% пользователей планшета.

Замыкают подборку самых высоко оцененных гаджетов Apple сразу две модели iPad Pro с 12,9-дюймовыми экранами: версия с процессором Apple A12X Bionic (93,33%) и Apple M1 (93,13%).

В AnTuTu пояснили, что оценка основана на отзывах пользователей, а не на технических характеристиках гаджетов: чем больше позитивных отзывов с высшими оценками, тем выше общий балл.

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