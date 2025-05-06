Обнаружены руины древнего королевства

В Македонии обнаружены руины, которые, предположительно, могут быть остатками затерянного королевства Линкестис. Речь о городе Линкусом, который являлся столицей королевства.

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Находка была сделана во время раскопок в Градиште, недалеко от македонской деревни Црнобуки.

Как сообщает Калифорнийский политехнический университет имени Гумбольдта, древнее королевство существовало в Верхней Македонии в VI-II веках до нашей эры. Однако информации о нем мало, и она основана только на трудах древнегреческих историков.

Обнаружение остатков города, который может быть Линкусом, является «уникальной находкой», позволяющее получить более полное представление об истории и культуре древнего царства, передает Newsinfo.