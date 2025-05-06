Робопес от Unitree научился тушить пожары

Компания Unitree представила модифицированную версию своего робота-собаки B2, способную участвовать в тушении пожаров. Новая модель оснащена специальными модулями, включая мощную водяную пушку и системы охлаждения, что позволяет роботу действовать в опасных и сложных условиях.

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Робопес может использоваться для разведки и видеонаблюдения в зонах возгорания, передавая изображение в реальном времени пожарным. Это позволяет специалистам оценить обстановку на месте до начала операции. На корпус можно установить разнообразное оборудование: манипулятор, сенсоры LiDAR, средства связи и водяную пушку с дальностью до 60 метров и расходом воды до 40 литров в секунду.

Устройство может использовать как воду, так и пену. Пушка регулируется по углу наклона, а сам робот при необходимости автоматически отсоединяет шланг и продолжает работу.

Кроме основного оборудования, предусмотрена система распыления воды для охлаждения самого робота во время работы в условиях высокой температуры. Его корпус выполнен из композитного металла, он защищен от пыли и влаги.

Также предусмотрен модуль с мощным вентилятором, способный разрывать связь между пламенем и горючими материалами при тушении лесных пожаров.

Производительность суставов у новой модели увеличена на 170% по сравнению с базовой версией, что позволяет преодолевать препятствия до 40 см и подниматься по лестницам под углом 45 градусов. Аккумулятор можно менять прямо на месте без потери герметичности.

Роботы уже прошли испытания и начали работу в составе пожарной команды города Циндао.