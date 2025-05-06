Раскрыта тайна древних гигантов: археологи узнали, зачем строили мегалиты

Ирландские археологи выяснили предназначение культовых мегалитических сооружений
На территории Ирландии встречаются мегалиты — сооружения из крупных камней, схожие по своему внешнему виду со всемирно известным Стоунхенджем. Предназначение этих комплексов долгое время оставалось неизвестным. Высказывались идеи, что эти сооружения могли выполнять роль семейных гробниц.
Археологи из Университетского колледжа Дублина поставили себе цель проверить эту гипотезу. Они проанализировали возраст останков, извлеченных из одних и тех же склепов, и обнаружили, что в одном захоронении могли оказаться люди, умершие спустя продолжительное время. Также некоторые скелеты были неполными.
Ученые пришли к выводу, что полученные их предшественниками данные не позволяют получить достоверную картину, поскольку генетический анализ ограничивался несколькими захоронениями из сотен покоившихся в каждой усыпальнице людей.
В результате ученые выяснили, что примерно 5,5 тысяч лет назад в мегалитических комплексах стали хоронить уже не близких родственников, а людей, родство между которыми было отдаленным либо вообще отсутствовало.
Иными словами, мегалиты не являлись семейными усыпальницами, а были, скорее всего, просто местами погребения умерших членов общины. Строительство таких комплексов требовало больших усилий и воспринималось людьми как акт, объединяющий их и укрепляющий связи внутри сообщества. Статья об исследовании вышла в журнале Cambridge Archaeological Journal.