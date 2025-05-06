Раскрыта тайна древних гигантов: археологи узнали, зачем строили мегалиты

На территории Ирландии встречаются мегалиты — сооружения из крупных камней, схожие по своему внешнему виду со всемирно известным Стоунхенджем. Предназначение этих комплексов долгое время оставалось неизвестным. Высказывались идеи, что эти сооружения могли выполнять роль семейных гробниц.

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Археологи из Университетского колледжа Дублина поставили себе цель проверить эту гипотезу. Они проанализировали возраст останков, извлеченных из одних и тех же склепов, и обнаружили, что в одном захоронении могли оказаться люди, умершие спустя продолжительное время. Также некоторые скелеты были неполными.

Ученые пришли к выводу, что полученные их предшественниками данные не позволяют получить достоверную картину, поскольку генетический анализ ограничивался несколькими захоронениями из сотен покоившихся в каждой усыпальнице людей.

В результате ученые выяснили, что примерно 5,5 тысяч лет назад в мегалитических комплексах стали хоронить уже не близких родственников, а людей, родство между которыми было отдаленным либо вообще отсутствовало.

Иными словами, мегалиты не являлись семейными усыпальницами, а были, скорее всего, просто местами погребения умерших членов общины. Строительство таких комплексов требовало больших усилий и воспринималось людьми как акт, объединяющий их и укрепляющий связи внутри сообщества. Статья об исследовании вышла в журнале Cambridge Archaeological Journal.