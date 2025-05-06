Ученые описали варианты приземления советского аппарата «Космос-482»

Варианты приземления советского «венерианского» космического аппарата «Космос-482», которое должно произойти приблизительно 10 мая 2025 года, прорабатывают специалисты Института прикладной математики им. Келдыша. Изучив снимки спускаемого шара, предоставленные зарубежными наблюдателями, они сделали предположение, что парашют спускаемого аппарата мог открыться еще в космосе.

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Напомним, что «Космос-482» – это несостоявшийся дублер КА «Венера-8», отправленный вслед за тем через четыре дня, 31 марта 1972 года. Если «Венера-8» благополучно достигла поверхности Венеры и выполнила все поставленные задачи, то ее двойник, который мог бы стать «Венерой-9», так и остался на околоземной орбите, – для того, чтобы ему вырваться из «лап» земного притяжения, двигателю разгонного блока не хватило всего 40 секунд работы. Поскольку сообщать о неудачных пусках в то время было не принято, аппарат переименовали в «Космос-482», и он продолжил вращаться на околоземной орбите, постепенно снижаясь. По расчетам баллистиков, этот аппарат должен пройти через плотные слои земной атмосферы и упасть на Землю предположительно 10 мая. Место падения прогнозируется от 52 параллели северной широты до 52 параллели южной широты.

В этом диапазоне находятся Брянская, Саратовская, Иркутская, Курская, Воронежская области, Хабаровский край, Алтайский край, Республика Хакасия и Республика Бурятия. Из зарубежных стран – Египет, Турция, Греция и другие.

Справка «МК». КА «Космос-482» создан Машиностроительным заводом им. Лавочкина (ныне НПО им, Лавочкина) для доставки на поверхность Венеры спускаемого аппарата с детектором космических лучей, измерителем радиации грунта, датчиком состава воздуха, измерителем освещенности, температуры и давления. Общий вес аппарата 1184 килограмма, вес спускаемого аппарата – около 500 кг, диаметр – около 1 метра, материл – титан со вставками из других металлов. Скорость падения спускаемого аппарата – около 100 метров в секунду.

Специалисты говорят о потенциальной опасности приближения к упавшему «посланцу» из советского прошлого. В частности, по словам ведущего инженера ИПМ им. Келдыша Виктора Воропаева, в конструкции спускаемого аппарата могут сохраняться пиропатроны для отстреливания средства мягкой посадки – парашюта. Есть интересная особенность, которой поделился с «МК» Воропаев:

– На снимках, сделанных в 2024 году датским астрофотографом Ральфом Вандебергом, рядом с ярким шарообразным объектом виден некий «хвост».

Возникло предположение, что парашютная система спускаемого аппарата «Космоса-482», рассчитанная на срабатывание в атмосфере Венеры при достижении давления 0.6 атмосферы, каким-то образом активировалась в космосе, и тормозной парашют вышел наружу. В таком случае нельзя исключать, что часть раскрывшегося парашюта (с учетом того, что ткань для него создавалась для горячей венерианской атмосферы) может уцелеть и при проходе через плотные слои земной атмосферы.

Однако существует и более рациональное предположение (высказанное любителем космонавтики Владимиром Павлюком), что при разделении станции и спускаемого аппарата, произошедшем в конце апреля 1972 года, на «шарике» остались прикрепленные маты так называемой экранно-вакуумной теплоизоляции, защищавшие венерианскую станцую на стадии межпланетного перелета. К сожалению, с хранящихся в РГАНТД (Российском государственном архиве научно-технической документации – Авт.) документов, относящихся к конструкции станций типа 3В, до сих пор не снят гриф «для служебного пользования», что не позволяет сделать надежный вывод о происхождении «хвоста», снятого зарубежным фотографом.