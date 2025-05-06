Перечислены советы по покупке подержанных ПК

Специалисты издания XDA рассказали, как правильно приобрести бывший в употреблении компьютер. Материал опубликован на сайте медиа.

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В первую очередь журналисты посоветовали осмотреть внешние части устройства на наличие повреждений, ржавчины и скоплений влаги. Также стоит убедиться, что все физические кнопки работают. Затем авторы рекомендовали сверить обещанные характеристики персонального компьютера (ПК) с фактическими.

«Еще одна причина проверить спецификации — убедиться, что ПК можно будет модернизировать в будущем», — говорится в материале.

После включения устройства необходимо запустить диагностическое оборудование, чтобы убедиться в идеальной функциональности — процессора, оперативной памяти, встроенной памяти и прочих компонентов. В числе прочих советов авторы перечислили рекомендацию проверить, чтобы все порты работали.

В заключении — уже после покупки и перед первым использованием — журналисты XDA посоветовали отформатировать диск и установить операционную систему (ОС).

«Я делаю это, потому что не знаю, что делал предыдущий пользователь, и предпочел бы начать с чистого листа без потенциальных системных ошибок или вирусов», — подытожил редактор XDA Саид Вазир.

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